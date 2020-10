Svensk profil reagerer på «EM-bonus» – NFF forventar at inntektene aukar

sport

– Eg har sagt det lenge at Fifa og Uefa må steppe opp, seier Sveriges midtbanespelar Kosovare Asllani til Aftonbladet.

Saman med lagvenninnene på Sveriges kvinnelandslag i fotball vart ho tysdag EM-klar etter siger over Island. Sjølve avansementet til meisterskapen gir umiddelbart ingen inntekter til det svenske fotballforbundet (SvFF), men kjem i ei anna form nærare meisterskapsstart, opplyser generalsekretær Håkan Sjöstrand i det svenske fotballforbundet.

Storleiken på beløpet er ikkje kjend, men matchar truleg ikkje dei nærare 100 millionane det svenske herrelandslaget i fotball visstnok får for å ha kvalifisert seg for EM.

– I tidlegare meisterskap har vi fått beskjed omtrent eit halvt år før turneringa byrjar om korleis meisterskapserstatningane ser ut, så vi får vente på dette, seier Sjöstrand.

Den same ordninga gjeld for ordens skyld òg for Noreg.

Jobbar med saka

Det norske kvinnelandslaget vart òg EM-klare tysdag med 1–0 over Wales etter skåring av Frida Maanum. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) forventar at påskjønninga blir auka.

– Det er store inntektsforskjellar her. Verdien har vore ulik på dei ulike meisterskapane. Det går føre seg ein debatt no internasjonalt på Fifa- og Uefa-nivå om korleis forskjellane kan utliknast. Vi forventar at inntektene aukar når vi skal til EM om to år, seier Bjerketvedt til NTB.

Generalsekretæren synest likevel utviklinga har vore fin når det gjeld økonomien for kvinnelandslaget.

– Det er ingen tvil om at det er store kontrastar framleis mellom menn og kvinner på meisterskapsdeltaking, bonus for kvalifisering, deltaking og prestasjonar. Samtidig har det vore ei svært fin utvikling for internasjonal kvinnefotball, også kommersielt, seier han.

Likskap

Bjerketvedt understrekar at NFF jobbar politisk med å påverke arbeidet på Fifa- og Uefa-nivå. Samtidig er det gjort ei rekkje tiltak på kvinnesida i norsk fotball.

– Vi har tiltak som at vi har lik bonus for kvinne- og herrelandslaget med 25 prosent av inntektene vi får. Men i kroner er forskjellane der framleis. Men dette vil gå i riktig retning for kvart meisterskap, seier han.

NFF har heller ikkje noko skilje når det gjeld budsjettnivåa for A-landslaga.

Også på heimleg grunn er utviklinga i kvinnefotballen god, seier generalsekretæren.

– Vi overfører i år 36 millionar kroner til tilrettelegging og utviklingsprosjekt for toppklubbane i Noreg (Toppserien og førstedivisjon), avsluttar han.

