Strengare karantenegrep får konsekvensar for idretten – nye kampar i fare

Måndag varsla regjeringa at det ikkje lenger vil bli gitt karanteneunntak for arbeidsreiser til land som har så høgt smittetrykk at dei blir definerte som raude av EU. Dermed fell moglegheita for å følgje eit forenkla karanteneopplegg ved innreise til Noreg for personar som har vore på arbeidsreise i desse landa, bort.

Dei fleste landa i Europa er akkurat no raude.

Dette får klare konsekvensar for idretten. Utøvarar og lag frå ei rekkje idrettar har den siste tida gjennomført karantene i samsvar med arbeidsreise-unntaket etter heimkomst til Noreg frå utlandet. Det gjeld eksempelvis handballklubbar som har spelt europacupkampar og landslagsalpinistar som har køyrt verdscuprenn.

Kulturminister Abid Raja (V) stadfestar overfor NTB at moglegheita til å følgje det forenkla karanteneopplegget no forsvinn òg for idretten.

– Varsla innstramming vil òg gjelde idrettsutøvarar som kjem til Noreg for å utføre arbeid eller oppdrag i idrettssamanheng, eller som returnerer til Noreg etter tilsvarande oppdrag frå land som EU definerer som raude land, seier statsråden til NTB.

Berre fotballen har unntak

Raja understrekar vidare at innstramminga gjeld med mindre det finst særlege unntak. Innan idretten er det per no berre innvilga unntak på eitt einaste område.

– Per i dag finst eit slikt unntak for internasjonal toppfotball i regi av Uefa, der Uefas smittevernprotokoll gjeld, seier Raja.

Samtidig blir det jobba på spreng med å sjå på moglege løysingar for fleire kommande arrangement i lys av endringane som er gjorde i karanteneavgjerdene. To peikar seg i så måte ut.

– Det er no dialog mellom idretten og styresmaktene for å få på plass smittevernprotokollar og dermed unntak for mellom anna EM i handball og verdscup på ski i nordiske greiner i desember. Utøvarar som kjem til Noreg frå raude land, i samsvar med klassifiseringa til EU, må som hovudregel belage seg på å bli underlagd ti dagar med karantene, seier Raja.

Handball-EM blir arrangert i Noreg og Danmark i perioden 3. til 20. desember. I byrjinga av desember skal mellom anna dei beste langrennsløparane i verda gå verdscup på Lillehammer.

Føresetnaden for gjennomføringa av begge arrangementa er altså at det kjem på plass eit unntak frå reglane som gjeld i dag.

Kampar i fare

Den ferske innstramminga i karantenereglementet vil òg gjelde utanlandske utøvarar som kjem til Noreg for å konkurrere.

Allereie neste helg skal Nora Mørk og resten av stjernene i handballklubben Vipers etter planen ut i meisterligakamp mot franske Metz i Kristiansand. Som følgje av at dei franske spelarane no vil bli pålagde ti dagar med karantene ved innreise til Noreg, og ikkje kan følgje eit forenkla opplegg med fritidskarantene, heng den kampen i ein tynn tråd.

Då NTB snakka med administrasjonssjef Morten Løvø i Vipers onsdag gav han uttrykk for at uvissa er stor med omsyn til kva som vil skje med meisterligakampane til klubben i tida som kjem.

Ein annan handballklubb, Elverum, skal etter planen møte ungarske MOL-Pick Szeged i Meisterligaen i november. Også den kampen er trua.

Karanteneunntaket som tidlegare er gitt i samband med arbeidsreiser har opna for at idrettsutøvarar har kunna ta to virustestar med fem dagar mellom ved framkomst til Noreg. Dersom den første har vore negativ, har spelarane kunna trene og spele kampar i påvente av den andre, mot å vere i karantene på fritida.

Dette er det altså inga opning for lengre dersom du har vore i eit raudt land.

