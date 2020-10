Manchester United vil sleppe inn 23.500 tilskodarar på Old Trafford

sport

Det stadfesta den operative leiaren av Premier League-klubben, Collette Roche, onsdag.

Old Trafford skal visstnok vere modifisert slik at det vil vere forsvarleg å sleppe 23.500 tilskodarar inn på tribunane under kampar. Grepet er gjort i håp om å vere klare når britiske styresmakter opnar for at tilskodarar igjen kan delta på idrettsarrangement.

Regjeringa med statsminister Boris Johnson i spissen hadde opphavleg eit mål om ei forsiktig gjenopning i oktober, men denne planen er sett på vent som følgje av oppsvinget i smittetilfelle.

United-leiar Roche kallar forbodet til styresmaktene mot tilskodarar «latterleg» all den tid supporterar kan samlast på kinoar for å sjå kamp.

– Eg er overtydd om at vi kan leggje til rette for fans på ein trygg måte, seier Roche.

Manchester United opplyste nyleg at inntektene til klubben gjekk ned 18 prosent til 509 millionar pund (6,12 milliardar kroner etter kursen i dag) for rekneskapsåret 2019/20, mellom anna som følgje av bortfall av billettinntekter.

>

(©NPK)