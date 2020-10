Kastrati blir ambassadør for skeive muslimar

sport

Det har storma rundt Kristiansund-spelaren etter at han kalla Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo for ein «jævla sopar». I ettertid har han beklaga seg og hevda at han ikkje visste kva ordet betyr.

– Det har vore vanskeleg for oss å finne rollemodellar som tør å seie at «eg gjorde feil, her kan eg endre meg». I ein del muslimske miljø skjer det sjeldan, seier generalsekretær Begard Reza til VG.

Ho trur det er sant at Kastrati ikkje kjende til kva ordet betyr, noko Kastrati er glad for å høyre.

– Når dei forstår og tilgir og i tillegg vil at eg skal vere med dei rundt omkring på skular som ein ambassadør, då har unnskyldninga mi komme fram dit ho skal, seier Kastrati.

