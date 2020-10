Ny kamp utsett for Holøs og Linköping etter virussmitte

sport

Linköping skulle møtt Oskarshamn på bortebane laurdag. Det oppgjeret må spele seinare. Det er den femte kampen til Linköping som er flytta den siste tida.

Avgjerda kjem ikkje uventa etter at klubben måndag bestemde seg for å setje all aktivitet på pause på grunn av smittespreiinga av koronaviruset.

Ifølgje klubben er 24 personar med tilknyting til A-laget smitta med korona. Blant dei er Jonas Holøs, som vart sjuk etter førre kampen til laget i SHL borte mot Skellefteå 17. oktober.

No vil ikkje laget kunne spele kampar før etter opphaldet med landskampar fram til 10. november.

