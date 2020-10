Leipzig-sjefen meiner Sørloth har noko å bevise mot United

sport

Det ligg meisterligapoeng i potten når Sørloth og Leipzig gjestar Old Trafford. For den norske landslagsspissen blir kampen eit gjensyn med engelsk fotball etter det mislykka opphaldet i Crystal Palace.

24-åringen vart henta til London-klubben i 2018, men klarte aldri å få fotfeste i Premier League. I staden vart det låneopphald i belgiske Gent og tyrkiske Trabzonspor, der han til gjengjeld hadde stor suksess.

I eit stort intervju med den britiske avisa Daily Mail føre United-møtet på onsdag er Leipzig-sjef Julian Nagelsmann innom Sørloth-perioden i Palace. Suksesstrenaren meir enn antydar at nordmannen har noko å bevise på Old Trafford.

– Han vil vise at tida i England ikkje er representativt for hans normale nivå, seier Nagelsmann.

Såg Solskjær-rolle

Sørloth vart henta til Leipzig i haust etter å ha skåra på bestilling for Trabzonspor førre sesong. Laurdag var han med i startoppstillinga til den nye klubben sin for aller første gong. Det enda med ein målgivande pasning av det litt heldige slaget.

Kanskje får trønderen ein ny sjanse frå start i Manchester.

For trenar Nagelsmann blir kampen eit møte med ein trenar han følgde tett gjennom Tv-skjermen i oppveksten. I intervjua med Daily Mail trekkjer Leipzig-sjefen fram at han såg tallause Manchester United-kampar på TV som ung gut.

I fleire av dei hadde Ole Gunnar Solskjær ei viktig rolle, som då kristiansundaren avgjorde Meisterligafinalen i 1999. Då var Nagelsmann ikkje meir enn 11 år.

God start

– Eg såg nesten kvar einaste kamp med Manchester United for ti år sidan, då eg var ein yngre gut og spelar, seier Nagelsmann, som er klar på at det blir ei stor oppleving å komme til Old Trafford for første gong.

Leipzig innleidde gruppespelet i Meisterligaen på beste måte med 2-0-siger over Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir førre veke.

Manchester United tok tre krutsterke poeng med 2-1-siger over Paris Saint-Germain på bortebane.

(©NPK)