Grønt lys for skiopning i Finland – smittevernprotokoll godkjent

Det stadfestar FIS i ei pressemelding tysdag.

Smittevernprotokollen som er utarbeidd for arrangementet, blir opplyst å ha fått det endelege godkjentstempelet av finske styresmakter.

Vidare heiter det at problem med snøforholda eller uventa hendingar no er det einaste som kan setje ein stoppar for verdsopninga for langrennsløparane, hopparane og kombinertløparane.

Etter premieren i finske Ruka skal verdscupen for langrennsløparane innom Lillehammer, sveitsiske Davos og tyske Dresden før jul.

