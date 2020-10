Emil Iversen trur på einsame karantenedagar

sport

Det blir lite spelerom for dei som har tenkt å vere på verdscupsirkuset i langrenn til vinteren.

– Det blir karantene heile tida slik eg har forstått det. Det kan bli steinhardt, men om det endar opp med ein VM-medalje trur eg det er verd det, sa Iversen til NTB under landslagssamlinga i Oslo i slutten av oktober.

Iversen er ikkje alltid like optimistisk og veit det sjølvsagt sjølv.

– Kombinerer du karantenelivet med konstant nedbør i Trøndelag, må du passe på ikkje å bli deprimert, seier Iversen både med eit glis og alvor i blikket.

Han trur at langrennsløparane går mot ein spesiell vinter i lys av koronapandemien. Sjølv har han ikkje tenkt å gå alt i ein sesong som ser ut til å bli ganske så normal for løparane.

Truleg står han over renna i Davos og Dresden før jul.

Lønner seg

– Det blir i alle fall ein vinter der det lønner seg å halde seg frisk. Eg har vore uheldig med sjukdomsperiodar rundt juletider i dei siste sesongane, så kanskje var dette det som skulle til for min del, at absolutt heile verda prøver å halde seg frisk.

Iversen er òg klar på at verda blir forskjellig for dei som er tett på langrennsløparane i verdsklassen.

– Det blir renn, men det blir ingen julefestar for å seie det slik. Dette får konsekvensar for familiane òg, for dei som har ungar, alle som er ein del av liva våre må bidra litt. Mamma kan ikkje gå på julebord kvar helg, og det kan ikkje broren min Mats heller. Han er smørjaren min og må vere i karantene om han skal vere i lag med meg. Men vi er godt vande då. Det er ikkje så veldig langt unna det vi er vande med til vanleg.

Overskot

Emil Iversen fortel at han har komme seg nokolunde gjennom koronatida, sjølv om vêret i Trøndelag ikkje har vore det beste på nokre månader.

– Kanskje det har vore bra. Det har vore mindre som har skjedd enn nokon gong. Kanskje har det skapt meir overskot og at eg klarer å stå sesongen betre ut. Eg har trena bra sidan femmila i Oslo sist vinter. Eg har fått lagt ein god dose mengd og gode intervall. Eg har gjort det eg ville. Eg kan ikkje love at eg skal slå alle eg møter, men ein del skal henge i for å slå meg. Så får vi sjå.

Iversen har vore på samling og fått testa seg mot resten av dei beste langrennsløparane i Noreg. Tydelegvis har det gått heilt greitt.

– Det er ein stor fordel å vere på eit landslag. Er du i front på landslagssamling, så er det veldig bra. Det gir ein tryggleik. Heng du med der er du god nok. Åleine er det verre og meir uvisst. Eg byrjar å bli erfaren og famlar ikkje i blinde åleine heller, men det er alltid godt sjølv for rutinerte skiløparar å få ei stadfesting på at du er der du skal vere.

(©NPK)