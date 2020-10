sport

Måndag kom det fram at Norges Håndballforbund vurderer å seie frå seg sin del av meisterskapen. Cirka 60 prosent av EM-kampane, inkludert heile sluttspelet, er lagt til Trondheim.

Ifølgje handballpresident Kåre Geir Lio må ei avgjerd seinast vere teken om vel ei veke. Det er svært lite tid for å få ei definitiv avklaring rundt smittevernreglane.

– EHF er sjølvsagt klar over dei generelle tiltaka for å stoppe covid-19-smitten i Noreg og Danmark. Derfor jobbar vi saman med styresmaktene i begge land for å finne ein overbygnad med tanke på hygiene-konseptet for heile EM, seier Thomas Schöneich til NTB.

Han er kommunikasjonssjef i EHF.

– Så fort dette er stadfesta av alle involverte partar, vil det vere ei felles tilnærming ved behandling av eventuelle positive covid-19-prøvar i samband med EM.

Ytterpunkt

Smittevernavgjerdene hos dei to EM-vertane, er svært ulike:

Noreg: Dersom éin person i ein spelartropp eller ein leiar får påvist korona i EM-perioden, går heile laget i karantene og forsvinn ut av meisterskapen. Det same gjeld motstandarlaget.

Danmark: Der vil berre den aktuelle spelaren eller leiaren måtte forlate EM. Resten av laget må teste seg og får delta vidare ved negativt prøveresultat.

Må vurdere

Til gruppespelet i Noreg vil det komme sju nasjonar frå utlandet. Det betyr rundt rekna 400 personar berre i troppane i den fasen av meisterskapen. At EM, som vil gå føre seg i cirka tre veker, skal gå utan positive prøvar, verkar lite sannsynleg.

Mange fryktar eit komplett kaos om Noreg ikkje får ei form for fritak frå det nasjonale regelverket og kan handtere eventuelle smitta deltakarar som i Danmark.

– Ein får nok no verkeleg ta ei skikkeleg vurdering om ein skal arrangere EM i det heile. For meg høyrest det i alle fall rimeleg at det skal vere same reglar i begge land, seier Sveriges landslagsdirektør Stefan Lövgren til Aftonbladet.

– Reglane må koordinerast slik at dei er like, seier Danmarks handballpresident Per Bertelsen til dansk TV 2.

Avlysing?

Kulturminister Abid Raja stiller seg positiv til å finne ei løysing som tillèt EM-spel med dei norske reglane.

– Vi er mange som håpar og trur på at handball-EM skal kunne gjennomførast innanfor eit strengt ansvarleg smittevernregime, sa han til VG måndag.

Onsdag er det 37 dagar til EM-opninga. 3. desember speler Romania og Tyskland første kamp med avkast 18.00. Noreg er sett opp i kamp seinare på kvelden.

Same dag møtest Russland – Spania og Sverige – Tsjekkia i Danmark (Frederikshavn).

Dersom Noreg trekkjer seg ut av EM, er det to alternativ igjen: Danmark tek over heile meisterskapen eller alt blir avlyst.

(©NPK)