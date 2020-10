Dæhlie flyttar til Vesterålen – lågare formuesskatt bidrog til avgjerda

sport

Det stadfestar Dæhlie i ei fråsegn sendt til NTB tysdag.

Måndag skreiv Vesteraalen Online at den tidlegare langrennskongen hadde kjøpt seg hus i Bø. 53-åringen skal visstnok ha betalt 1,2 millionar kroner for bustaden han har sikra seg.

No stadfestar Dæhlie at han melder flytting.

«For oss blir dette eit prøveprosjekt på eitt år, om det lar seg gjere å bu i Bø og pendle til Austlandet», skriv den tidlegare langrennsprofilen.

Bø har fått mykje merksemd for å ha redusert formuesskatten med ein halv prosent frå nyttår. Dæhlie vedgår at den avgjerda har medverka til avgjerda hans om å flytte nordover.

«Ja, vi melder flytting på grunn av haldninga kommunen har til formuesskatt», skriv han i brevet som er sendt NTB tysdag.

Vil investere lokalt

53-åringen understrekar at han, både som privatperson og gjennom selskapa sine, over mange år har betalt betydelege summar i skatt. Det meiner han òg er heilt riktig å gjere. Vidare skriv Dæhlie at han er ein tilhengjar av det norske skattesystemet, som han oppfattar som godt og rettvist, men at formuesskatten utgjer eit klart unntak.

Den tidlegare langrennskongen støttar derfor grepet Bø-ordførar Sture Pedersen har gjort rundt formuesskatten.

Som følgje av flyttinga varslar Dæhlie at han vil bruke pengane han no sparer i formuesskatt på «lønsame investeringar i regionen eller lokalt i Bø».

Dæhlie hevdar at han årleg tek ut mellom seks og åtte millionar frå selskapet Sisa Invest AS for å betale formuesskatten.

– Skatten blir betalt frå privat hand, slik at beløpet er skatta fleire gonger, først i selskapet, så som utbytte, før formuesskatten blir betalt. For eit selskap som Sisa Invest AS er dette krevjande, fordi formuesskatten blir betalt uavhengig av resultata frå selskapet. Privat har eg ikkje middel til å betale formuesskatten, så eg er avhengig av å tappe selskapet med beløp som ofte svarer til overskotet til selskapet, skriv langrennslegenda.

Vurderer permanent flytting

53-åringen har tent gode pengar etter at idrettskarrieren var over. No skal han pendle til Austlandet for å følgje opp eigedomsprosjekta han er involvert i der.

Dæhlie skriv òg at han ser fram til å utnytte moglegheitene Vesterålen gir til å dyrke fritidsinteressene jakt og fiske.

Han opnar for at familien buset seg i Bø permanent dersom løysinga fungerer godt det neste året. Skulle det motsette bli utfallet, ser han for seg å bruke det nyinnkjøpte huset som feriebustad.

