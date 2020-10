Warholm: – Som eit nytt gjennombrot

sport

I ein sesong han trudde kunne ende med omtrent ikkje noko, tok det heilt av då han kom berre ni hundredelar bak verdsrekorden i Diamond League-stemnet i Stockholm 23. august. Warholm har vore eitt av dei aller største namna i friidretten i fleire år allereie, og det har ikkje vorte noko mindre sjølv i ein sesong der både OL og EM vart utsett.

24-åringen frå Ulsteinvik seier at reaksjonane ikkje har late vente på seg.

– Etter Stockholm opplevde eg det nesten som om eg fekk eit internasjonalt gjennombrot på nytt. Det har vore ei enorm mottaking og ei enorm serviceinnstilling. Eg føler at eg har vorte endå meir sett pris på enn før. Det har vore spesielt å oppleve. Vi hadde heile tida verdsrekorden i bakgrunnen, og det var stort engasjement uansett kvar vi drog. Det var ein stor velvilje rundt omkring og morosamt å få vere med på. Den jakta var spennande, sa Warholm til NTB på eit pressetreff i Oslo i midten av oktober.

– Du gjorde det ikkje enkelt for deg sjølv med å skulle prøve å ta verdsrekorden kvar einaste gong du stilte opp?

– Nei, det er heilt korrekt. Eg tenkte at det var viktig å belyse at dette ikkje var noko som berre var å hente, og at det kravde at vi var på vårt aller beste gong på gong. I år etablerte vi oss på eit nytt toppnivå, og når du gjer det er det òg lettare å ta desse store spranga eller få dette eine gode løpet.

Toppnivå

Warholm seier at toppnivået var mykje betre enn sist år, og det gav han og trenaren Leif Olav Alnes noko å byggje vidare på.

– Det er ei inspirerande jakt, og eg er ikkje skuffa over at eg ikkje klarte det. Vi får berre prøve til neste år igjen.

Er det slik at du blir forbanna på deg sjølv om du hamnar ein fem–seks tidelar bak verdsrekorden på eit 47,4-løp? Er det dit du har komme?

– Det spørst på settinga. Spring du 47,4 i KM har du all grunn til å smile, men om ein går for verdsrekorden kan ein kjenne på at dette vart litt dumt. Så ja, eg føler kanskje at vi har gjort det vanskeleg for oss sjølv.

– Var du nokon gong redd i perioden? For å bli smitta? For at det berre skulle bli den eine konkurransen på Bislett i juni?

– Eg tenkte veldig på at den eine på Bislett kunne bli den einaste, på grunn av smittesituasjonen som vi ikkje hadde kontroll på, og som vi framleis ikkje har kontroll på. Då vi reiste til utlandet var Leif Olav veldig paranoid på kva smitteverntiltak som måtte til. Og eg svor òg til dei, for det var den einaste måten å få det gjennomført på.

Karsten Warholm seier at han sjølvsagt kjende på det, men at han følte at det var trygt nok til å reise, og det var viktig for idrettens del å få det gjennomført. Samtidig er kroppen til ein toppidrettsutøvar sårbar.

– Ein liten brøkdel reduksjon i ventilasjonssystemet er nok til at det øydelegg for den marginale jakta vår på rekordar. Derfor er vi sjølvsagt paranoide i tilnærminga vår. Det er viktig å vere forsiktig sjølv om viruset ikkje rammar aldersgruppa mi mest.

TV på vent

Warholm og teamet hans har denne hausten vore å sjå i ein TV-serie på fem episodar vist på NRK. Hekkeløparen seier at det har vore positive tilbakemeldingar å få. Han seier at det har vore inspirerande å få vist fram til folk kva dei har drive på med.

– Det har vore fint å vise fram at vi ikkje berre har levd oss til to VM-gull, men at det faktisk er mykje hardt arbeid, dedikasjon og tankar bak det vi driv med. Det er mange som har kommentert at dei har vorte meir kjende med nye sider av oss. Serien har vore full av idrett, og det liker eg, men det blir ikkje meir med det første. Det å ha eit kamera hengande rundt deg er òg ei form for belastning. Det er ingen som klarer å vere 100 prosent seg sjølv med eit kamera rundt seg heile tida. Det er ganske slitsamt.

