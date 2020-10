Toppdommar står fram som homofil – dømde kampen med Kastrati-episoden

sport

Det er i eit intervju med Glåmdalen måndag at dommarprofilen fortel om eiga legning og tankar rundt episoden i Eliteserien på søndag.

– Eg føler at tida er moden, og eg kan ikkje tenkje meg at det blir noko anna enn positivt for min del, seier Hagen til lokalavisa.

– Eg vil ikkje at dette skal vinklast slik at eg står fram som homofil. For meg har det alltid vore ein heilt naturleg del av livet. Du spør meg om eg har tenkt på dette ei stund, men det har eg ikkje. Eg har vore saman med jenter og har ikkje annonsert det til nokon. Det same har vore naturleg når eg hatt ein mannleg partnar, legg han til.

Søndag var 42-åringen, som i fleire år har vore blant dei mest profilerte dommarane i Noreg, kampleiar i oppgjeret der Kristiansund-spelar Flamur Kastrati kalla Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo «ein sopar».

– Det er jo toppen av ironi at det er akkurat eg som dømmer den kampen, seier Hagen til Glåmdalen.

Måndag vart det samtidig kjent at Kristiansund har stengt ute Kastrati til klubben har gjennomført ein intern gjennomgang av saka. Også Norges Fotballforbund har varsla at det kan bli aktuelt å gå vidare med saka.

Hagen fekk ikkje med seg Kastratis utsegner medan det stod på, men seier han ikkje vil dømme Kristiansund-spelaren.

– Det som kom ut i går, er sannsynlegvis umedvite, og det er kanskje slang i enkelte delar av fotballmiljøet. Men vi må få det bort, det skremmer heilt sikkert nokon ut av fotballmiljøet. Personleg har eg berre gode erfaringar med det same miljøet. Vi har årlege dommarsamlingar, og der har det vore sjølvsagt at eg har hatt med partnaren min – det har alltid vorte godt teke imot, seier toppdommaren.

Hagen har dømt i Eliteserien sidan 2006.

(©NPK)