NFF vil ta opp Kastrati-saka

– Vi har byrja å samle saman opplysningar rundt saka og skal ha eit møte ved 12-tida måndag. Det er standard prosedyre i slike saker, seier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NTB.

Etter møtet blir det truleg klart om NFF går vidare med saka eller ikkje, men mykje tyder på at dei vil komme med ein reaksjon, gjennom disiplinærutvalet til NFF.

– Har du fått med deg at Kastrati forklarte til VG at han ikkje visste at uttrykket «sopar» var nedsetjande overfor homofile?

– Det kan ikkje eg svare på. Det er det opp til disiplinærutvalet vårt å seie noko om, svarte Fisketjønn.

Kristiansunds Kastrati kalla Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper» for open mikrofon til Eurosport i pausen mellom kampen mellom Vålerenga og KBK i Oslo søndag.

– Stopp-kampanjen mot rasisme i fotballen bør omfatte all type negativ ordbruk, både mot skeive, kvinner og til dømes farga, svarte kulturminister Abid Raja (V) til NTB søndag.

