Maradonas bursdagsønske: Ny skåring med «Guds hånd»

sport

I eit intervju med fotballmagasinet i France Football i samband med det kommande jubileet viser argentinaren seg frå ein spøkefull side når han blir beden om å røpe kva han ønskjer seg i bursdagsgåve.

– Eg drøymer om å kunne skåre endå eit mål mot engelskmennene, med høgre hand denne gongen, ler fotballegenden.

Mannen mange held som den beste fotballspelaren i historia, brukte venstrehanda då han skåra mot England under VM-sluttspelet i Mexico i 1986. I etterkant sa han at «Guds hand» sørgde for målet.

Skåringa har vorte ikonisk i internasjonal fotball.

I den same kampen presterte òg Maradona dribleraidet som enda med eit anna av dei måla han er aller mest kjend for.

No rundar den argentinske fotballegenda 60 år. I det høvet set han ord på både episodar i eigen karriere og tankar om fotballstjernene i dag.

På spørsmål om kva spelarar han ser på som dei største no, svarer jubilanten:

– Messi og Cristiano (Ronaldo), Cristiano og Messi. For meg er desse to i ein klasse over dei andre. Eg ser ingen som nærmar seg dei. Ikkje ein einaste oppnår halvparten av det dei gjer.

60-åringen avslutta den innhaldsrike karrieren sin i 1997. No er han trenar i heimlandet i klubben Gimnasia y Esgrima.

(©NPK)