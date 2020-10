Liverpool utan trio mot Midtjylland

sport

Thiago vart skadd i Merseyside-derbyet for ei dryg veke sidan. I den same kampen vart svært viktige Virgil van Dijk takla så hardt av Everton-målvakta Jordan Pickford at det meste av sesongen ryk for nederlendaren med ein kneskade.

På pressekonferansen på måndag opplyste Klopp at han ikkje har nye spelarar på skadelista, og at han har same mannskap til disposisjon som mot Sheffield United i helga.

– Eg trur ikkje Thiago, Keita eller Matip speler. Det er framleis som eg sa førre veke – vi tek ein dag av gongen. Det ser ut som dei treng nokre dagar til. Dei vil truleg ikkje vere klare allereie tysdag, sa Klopp.

Liverpool innleidde meisterligaspelet sitt med å slå Ajax med 1–0 i Amsterdam. Midtjylland gjekk på eit stygt 0-4-tap heime for italienske Atalanta.

(©NPK)