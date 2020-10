Kastrati til VG: – Visste ikkje kva ordet betyr

sport

– Sannsynlegvis kjem heile Noreg til å tru at dette er den dårlegaste unnskyldninga ein fotballspelar nokosinne har komme med, men sanninga er at eg ikkje visste kva «sopar» betyr. Eg har dessverre høyrt det altfor mange gonger, og eg trudde det betydde noko sånt som «idiot» seier Kastrati til avisa.

Hans utfall mot Fagermo vart den store snakkisen i eliteserierunden på søndag og skapte sterke reaksjonar. Kastrati vart bytt ut då trenaren vart klar over kva han hadde sagt, og både klubben og fotballforbundet har varsla reaksjonar.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og leiar Inge Alexander Gjestvang i Fri, foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfald, var blant dei som gjekk hardt ut mot Kastratis ordbruk.

Kastrati medgav blankt overfor Eurosport i pausen at han hadde kalla Fagermo «sopar». No hevdar han at han ikkje visste at det er eit nedsettande uttrykk om homofile.

Tøff natt

Kastrati gav ikkje intervju etter kampen, men VG fekk han seinare i tale og skriv at han var skjelven i stemma og uttrykte at han hadde det vondt.

– Det er utruleg tungt akkurat no. Eg har ikkje klart å samle tankane, og eg kjem ikkje til å få sove i det heile. Det blir ei tøff natt, seier han til avisa.

Han seier at han er førebudd til å ta straffa si både frå klubb og forbund, men at han håpar han blir trudd på at han ikkje har meint å hetse homofile.

Skammeleg ignorant

– Eg kjem frå eit tøft miljø, og akkurat det uttrykket har vorte sagt tusenvis av gonger. Eg håpar at eg ved å fortelje sanninga, at eg har vore skammeleg ignorant, kan bli tilgitt. Ikkje av NFF eller KBK, men av dei eg har gjort det vanskelegare for. Eg har vore ein outsider heile livet, og det siste eg vil er å hetse nokon, seier han.

Ifølgje VG får Kastrati støtte frå Sandnes-Ulf-spelar Johannes Hummelvold-Nunez, som på Twitter skriv at han nyleg kalla ein motspelar «sopar» utan å vite kva ordet betyr.

– Eg sjekka det opp då motspelaren reagerte som han gjorde. I etterkant angrar eg. Eg har ikkje noko imot homofile. Det er openbert ikkje eit greitt ord å bruke, og det skjer sjølvsagt aldri igjen, skriv han.

