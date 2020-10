Handballpresidenten: Noreg kan måtte gi frå seg handball-EM

sport

– Ja. Det kan skje. Vi må akseptere den situasjonen som er no. Vi planlegg for alt, og vel det beste. Det kan faktisk vere slik at vi ikkje får dette til, seier Lio til avisa.

– Vi ser risikoen, og det er ting vi må vurdere med tanke på gjennomføringa. Anten ved å finne på nye kloke tiltak ved innfasing og skjerming, eller ved å vurdere om det i heile er mogleg å arrangere dette rett og slett, seier han.

Dei norske smittevernreglane seier at dersom éin person i ein spelartropp eller ein leiar får påvist korona under EM, må heile laget i karantene og er ute av meisterskapen.

Slik er det til dømes ikkje i Danmark, som er medarrangør. Der vil berre den aktuelle spelaren eller leiaren måtte forlate meisterskapen, medan resten av laget må teste seg.

Kulturminister Abid Raja er positiv til å finne ei løysing som tillèt EM-spel under dei norske reglane.

– Norges Håndballforbund har laga eit utkast til smittevernprotokoll som akkurat no ligg til vurdering hos dei relevante helsestyresmaktene. Vi er mange som håpar og trur på at handball-EM skal kunne gjennomførast innanfor eit strengt ansvarleg smittevernregime, skriv Raja i ein e-post til VG.

Meisterskapen går av stabelen frå 3. til 20. desember.

(©NPK)