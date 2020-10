Frikort kan gi Northug og Bjørgen sensasjonell Beito-plass

sport

Rennet går 20.–22. november, og det ligg an til så godt som berre norsk deltaking.

I statutta for konkurransane ligg det fem friplassar for begge kjønn for at nokre få løparar som ikkje har nok FIS-poeng kan få ein sjanse til å delta likevel.

– Det hadde vore spennande å få sjå dei begge på startstreken igjen. Vi får ta ei vurdering om wild card dersom Petter eller Marit tek kontakt og ønskjer å gå, seier langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet til NTB.

– Det ville vore eit skup å få ein av dei eller begge til start. Både ein Northug på rett kjøl og ei Bjørgen i litt over vanleg skituristnivå forsvarer truleg ein plass, seier Erik Østli til NTB.

Han er ei stor drivkraft bak den faste sesongstarten i langrenn.

Ventar mogleg dom

Northug har hatt ein tøff periode og ventar på ein mogleg dom etter å ha vorte sikta for råkøyring med bil og oppbevaring av narkotika.

Han skal trene svært godt for tida og spøkte i helga overfor NRK med at han kanskje skulle melde seg på til sesongstarten.

– Kanskje eg melder meg på til Beitostølen, sa Northug til NRK.

Spøk eller alvor? Det veit ein ikkje heilt med Northug.

Har trena med gutane

Bjørgen har sikta seg inn mot langløp til vinteren. Ho gjekk solid i eit rulleskirenn opp til Tryvann i september.

– Eg synest det har gått bra i haust. Eg har vore med på nokre av langturane saman med gutane på Team Ragde, og eg har fått positive svar. Men eg har ikkje noka aning om korleis nivået er på damesida. Så eg veit ikkje kor fort ein må gå, sa Bjørgen då.

