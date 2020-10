Fagermo: – Har inga tru på å gi Kastrati ei sinnssjuk straff

sport

I eit intervju med VG fortel Fagermo sin versjon av episoden der Kastrati kalla han ein «sopar». Vålerenga-trenaren hevdar han var fort ferdig med episoden.

Måndag vart det samtidig kjent at Kristiansund har stengt ute Kastrati til klubben har gjort ein intern gjennomgang av saka.

Også Norges Fotballforbund har varsla at det kan bli aktuelt å gå vidare med saka. Fagermo ber om at Kastrati ikkje blir straffa for hardt.

– Temperament og engasjement må vi ha. At folk kan gjere feil, må vi akseptere. Vi er inne i ein kampanje no, og haldningsskapande arbeid er det viktigaste. Eg har inga tru på å gi Kastrati ei sinnssjuk straff. Det synest eg er feil, seier han til VG – og held fram:

– Det er straff i seg sjølv det media gjer no, og det at han må be om unnskyldning. Det å straffe folk knallhardt trur eg ikkje er det mest preventive.

Fagermo seier vidare at han ikkje håpar Kastrati har spelt sin siste kamp denne sesongen.

(©NPK)