Uefa vil straffe Rennes for manglande sosial distanse i CL-kamp

sport

I ei pressemelding fredag opplyser det europeiske fotballforbundet at det er starta disiplinærsak mot den franske klubben. Eitt av tre ankepunkt er at det ikkje vart halde oppe sosial distanse blant publikum på tribunen under kampen, og at publikum ikkje vart sitjande på plassane sine.

Uefa godtek at internasjonale fotballkampar blir spelte med publikum opp til ein tredel av publikumskapasiteten til arenaen, men berre om lokale helsestyresmakter godtek det, og om det blir praktisert sosial distanse på tribunane.

Rennes blir òg skulda for å ha blokkert rømmingsvegar i strid med tryggingsforskriftene, og for brot på Uefas smittevernprotokoll.

Saka vil bli behandla av Uefas disiplinærutval på eit møte 10. november.

Kampen mellom Rennes og Krasnodar enda 1–1. Alle lag i gruppa som også omfattar Chelsea og Sevilla har eitt poeng etter opningsrunden.

(©NPK)