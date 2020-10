Langrennsmiljøet får Marcialonga-erstatning på norsk jord

sport

Det er TV 2 som omtaler nyheita.

Det 70 kilometer lange og populære Marcialonga-rennet har vorte arrangert i 48 år og går siste søndag i januar i provinsen Trento i Italia. Fleire tusen nordmenn deltek vanlegvis i rennet frå Moena til Cavalese.

Koronapandemien vil likevel skape problem for norske mosjonsløparar med å ta seg til Nord-Italia mot slutten av januar neste år.

Skientusiastar i Bodø fekk derfor ein idé og tok kontakt med arrangørane i Italia og spurde om det ikkje gjekk an å arrangere ei alternativ utgåve i Noreg. Deretter fekk skigruppa «Stayer Active» med seg arrangørane av Kobberløpet på ideen. Løpet går frå Sulitjelma til Fauske.

Italienarane hadde òg tenkt i dei same banane og gav samtykke då dei fekk førespurnad om den norske utgåva.

– Vi har fått løyve til å bruke same logoar som det kjende løpet i Italia. Løpet har same lengder (70 kilometer og 23 kilometer) og skal starte på same dag og tidspunkt som løparane står på startstreken i byen Moena i Italia 31. januar, seier Mona Mosti, dagleg leiar i Kobberløpet.

Den norske utgåva har fått namnet «Marcialonga Arctic skirace».

(©NPK)