Dortmund-profil om Haaland: – Han er ingen egoist

Haaland har levert solide varer for klubblaget så langt denne sesongen. Seinast tysdag vart det skåring i 1-3-tapet for Lazio i meisterligaopninga. Laurdag er det prestisjederbyet mot Schalke som gjeld.

Dei har den tidlegare Borussia Dortmund-profilen Kevin Großkreutz spelt mange av. I eit intervju med tyske Sky snakkar han om kampen på laurdag og Dortmund-mannskapet. Haaland blir ikkje overraskande eit tema.

– Eg synest Erling Haaland er flott både som spelar og type. Han er ingen egoist, men gler seg på vegner av lagkameratane. Han kjempar og spelar med kjensler. Det synest eg er verkeleg eineståande, seier Großkreutz.

– Han kan ein behalde i Dortmund til evig tid. Du kan identifisere deg med han, held 32-åringen som spelte i Dortmund frå 2009 til 2015, fram.

Sosial distansering

Haaland og Dortmund er nummer tre på tabellen i tysk Bundesliga etter fire serieomgangar. Liga-toar Bayern München har like mange poeng, medan Alexander Sørloths Leipzig er poenget føre på toppen.

Laurdag handlar det om å ta tre poeng mot erkerivalen Schalke. Då må Dortmund-laget verke på ein heilt annan måte enn mot Lazio tysdag, ifølgje sportsdirektør Michael Zorc.

På pressekonferansen på torsdag brukte han ein koronametafor for å setje ord på kva som gjekk gale i meisterligaopninga.

– Vi fekk sjå reglane om sosial distansering bli praktiserte på eksemplarisk vis då vi forsvarte oss. No vil vi sjå ein reaksjon frå laget, sa han.

Rasisme-episode

Zorc vil sjå «kampvilje og følelsar» frå Haaland og resten av laget laurdag.

– Schalke vil spele med mykje kjensler, disiplin og dedikasjon, sa sportsdirektøren vidare.

Med til historia høyrer det at Schalke ikkje har vunne på 20 kampar i Bundesliga. Gelsenkirchen-klubben ligg nest sist på tabellen så langt.

Oppbygginga til derbyet på laurdag har elles vorte ekstra intens som følgje av at Dortmund-talentet Youssoufa Moukoko (15) skal ha vorte utsett for rasisme av Schalke-fans under ein U19-kamp sist helg.

