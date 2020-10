Mogleg tysk landslagsturnering for Noregs iskrigarar

sport

Turneringa skal avviklast frå 5. til 8. november.

– Ikkje noko er bestemt. Men vi har sendt beskjed til dei aktuelle spelarane om at det blir planlagt for det. Deadline for ei avgjerd er fredag, seier sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund til VG.

Noreg fekk førespurnaden frå det tyske forbundet etter at Russland trekte seg frå turneringa. Sveits har òg trekt seg og no er Latvia, Tyskland og truleg Noreg «klare» for turneringa.

Dersom Noreg takkar ja, vil alle spelarane frå svenske, tyske, finske og norske klubblag vere aktuelle for spel.

Noreg skulle eigentleg ha spelt ei turnering i Riga i Latvia på denne landslagsdatoen, men ho er avlyst på grunn av koronapandemien.

(©NPK)