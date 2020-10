Landslagstrenaren: Tufte & co. er heitare medaljekandidatar no

sport

– Utsetjinga av OL var ein gåvepakke vil mange seie, men eg vil seie at vi var klare allereie i sommar. Eg har følgt han (Olaf) på nært hald i åtte år og nokre år før. Det eg har sett frå han er at han ikkje har vorte dårlegare. Den ekstreme aerobe kapasiteten hans er kanskje ikkje den same, men han kompenserer det med andre ting, sa landslagssjef Johan Flodin på pressekonferansen på onsdag på Tufte Gård.

Der kom hovudpersonen sjølv med beskjeden om at han forlengjer karrieren med ytterlegare eitt år.

Den norske dobbeltfiraren vart nummer sju i VM i 2019. Den plasseringa kvalifiserte båten til leikane i Tokyo.

Tøffe tak

– Dei tre andre gutane har fått eitt år til på seg, og vi har sett ein kapasitetsauke hos fleire av dei i sommar. Då eg så nivået i EM meiner eg at vi er endå meir enn medaljekandidat. Det er kanskje ein liten gåvepakke at sjansane til medalje har auka, meinte Flodin.

Tufte fortalde om tøffe tak dei siste månadene.

– Gutane har fått smake av gamlefar undervegs. Eg har på måte ein plan saman med Johan om å lykkast. Eg har lyst til å avslutte med stil saman med gutane, sa ein tydeleg rørt Olaf Tufte under pressekonferansen.

Spennande

– Eg ser på dette som ei spennande tid og vi kjem til Tokyo betre enn nokon gong, sa Flodin.

Landslagskollega Erik Solbakken seier at Olaf Tufte har mykje av æra for utviklinga båten har hatt.

– Vi har vore med deg og trena veldig lenge. Utviklinga som lag er du ein stor del av. Vi er glade for å vere med og lære. Det gir ein veldig tryggleik for oss at du og Aina (Tuftes kone) er budde på året som kjem. Vi ser fram til å gyve laus på det. Vi er sikre på at OL blir kjempebra, og vi er veldig glade for at du er med, sa Erik Solbakken.

Han er ein del av dobbeltfiraren saman med Tufte, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig.

