Kapteinane stiller seg bak Lagerbäck – varslar oppvask etter lekkasjar

sport

Torsdag kommenterte Lagerbäck for første gong den oppheita krangelen med Sørloth etter omspelskampen mot Serbia. Samtidig snakka òg landslagskapteinane Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King om episoden.

Trioen er klar på at 1-2-nederlaget mot Serbia, som skrinla det norske håpet om EM-spel neste sommar, var smertefullt for både spelarane og trenarteamet. Det forsvarer samtidig ikkje episoden som oppstod.

– Det skal vere høgt under taket, men i dette tilfellet gjekk spelaren altfor langt og vi er glade for at han beklaga åtferda si overfor spelargruppa og støtteapparatet. Samtidig var referansen til Kypros-kampen unødvendig frå landslagssjefen, men vi forstår at han vart kraftig provosert over at integriteten hans vart utfordra, seier kapteinane i ei fråsegn.

Støttar sjefen

Det finst ulike versjonar av kva Lagerbäck skal ha sagt til Sørloth med tilvising til den omtalte Kypros-kampen. Sjølv hevda Lagerbäck i fråsegna på torsdag at han mista tolmodet på veg ut av eit spelarmøte og sa:

– Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern.

Landslagskapteinane Johansen, Elabdellaoui og King gir si fulle støtte til landslagssjefen:

– Vi står 100 prosent bak trenarteamet, seier trioen i den felles fråsegna som er publisert på NFFs nettsider.

Vil rydde opp i lekkasjar

Det er VG som dei siste dagane har avslørt disputten som oppstod mellom måltjuven Sørloth og Lagerbäck. Avisa har vist til at dei har snakka med fleire kjelder med god kjennskap til det som gjekk føre seg.

Landslagskapteinane reagerer på at informasjon frå det indre livet til landslaget har komme ut i offentlegheita.

– Det er svært beklageleg at det oppstår lekkasjar til media frå interne møte. Det skal ikkje skje, og er noko vi i kapteinsteamet vil ta opp med alle spelarane i troppen, seier Johansen, Elabdellaoui og King.

(©NPK)