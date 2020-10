Frikjend spelar i kampfiksingsskandalen vann delvis over staten

sport

Den tidlegare Follo-spelaren vart frikjend av lagmannsretten i 2017. Han var tiltalt for grov korrupsjon og grovt bedrageri etter at Follo – trass ei 3-0-leiing – tapte 3–4 mot Østsiden i 2. divisjon i 2012.

Etter frirettsavgjerda fekk Mendy tilkjent 20.000 kroner i oppreisning i desember 2018. Kravet lydde på 2,5 millionar kroner. Vidare vart erstatningskravet hans på over 4,3 millionar kroner avvist.

Mendy saksøkte staten i februar, og førre veke slo Oslo tingrett fast at Mendy har krav på ytterlegare 20.000 kroner i oppreising. Kravet om erstatning for lidd skade og framtidig økonomisk tap vart derimot ikkje teke til følgje.

Blanda kjensler

– Vi er skuffa og overraska over at erstatninga blir avkorta, men glad for at retten slår fast at det er grunnlag for høgare oppreisning enn det som tidlegare var tilkjent frå Statens sivilrettsforvaltning, seier advokaten hans Hallvard Gilje Aarseth til NTB.

Frikjende har som hovudregel krav på erstatning for økonomiske tap som straffeforfølginga påfører vedkommande. Mendys krav vart avvist sidan retten meiner at han «har motverka opplysning av saka og gitt grunn til etterforskingstiltak».

– Vi vil no studere dommen grundig for å vurdere kva som skal gjerast vidare, opplyser Aarseth.

Derfor fekk han oppreising

Oppreisinga Mendy fekk i 2018, kom i hovudsak av at lagmannsrettssaka vart utsett i nesten eitt år sidan det vart spelt av telefonopptak i retten som ikkje var tillate.

Oslo tingrett meinte derimot at summen burde vere 40.000 kroner. Det vart lagt vekt på utsetjinga, den massive medieomtala, at saka hans vart behandla i to rettsinstansar og at saka fekk negative følgjar for den vidare fotballkarrieren til Mendy.

Sidan Mendy allereie hadde fått 20.000 kroner i oppreisning, tilkjende retten han ytterlegare 20.000 kroner.

To spelarar vart dømde

I Oslo tingrett i 2015 vart den tidlegare Follo-spelaren dømd til seks månader i fengsel for korrupsjon og grovt bedrageri, 90 dagar var på vilkår. Han vart frikjend i lagmannsretten to år seinare.

– Eit nær fem år langt mareritt er over for klienten min. Han er no reinvaska ein gong for alle og kan endeleg leggje denne saka bak seg, sa forsvararen hans Ketil Magnus Berg til NTB etter frirettsavgjerda.

Follo-målvakta Drin Shala vart dømd til ti månader i fengsel for grov korrupsjon. Same straff fekk Asker-spelar Alban Shipshani etter 1-7-tapet mot Frigg same dag. Bakmannen Luptjo Korunovski vart dømd til to års fengsel.

Asker-spelar Fredrik Alexander Notice, ein person knytt til Korunovski og Follo-duoen Mendy og Saif Haydar Jafar vart frikjend. Mendy og Jafar har spelt breiddefotball i Oslo dei siste sesongane.

