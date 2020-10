Ancelotti etter van Dijk-skade: – Reaksjonane har vore for sterke

sport

Liverpools forsvarsbauta er meld ute i lengre tid med ein bandskade etter episoden som oppstod under Merseyside-derbyet sist laurdag.

Pickford rykte ut av eige mål og trefte van Dijk med stor kraft tidleg i kampen. I etterkant vart det retta krass kritikk mot Evertons sisteskanse frå fleire hald. Mange meinte Pickford burde vore utvist, sjølv om det vart blåse offside før situasjonen oppstod.

Torsdag vart Everton-manager Carlo Ancelotti konfrontert med episoden då han møtte til digital pressekonferanse føre søndagens Premier League-møte med Southampton.

– For å vere tydeleg er vi først og fremst lei oss for skaden til Virgil van Dijk. Alle håpar han blir bra fort. Dernest var taklinga til Pickford dårleg tima. Det går så fort i Premier League, og det er fort gjort å komme inn seint, sa italienaren.

– Han kom inn seint, men intensjonen hans var å treffe ballen. Det var ikkje for å skade Virgil van Dijk. Reaksjonane i etterkant har vore for sterke. Det å seie at det var planlagd er for mykje. Virgil van Dijk veit òg dette. Sånn er det i fotballen. Nokre gonger kan ein bli skadd, sa Ancelotti.

Han understreka vidare at Pickford er lei seg for utfallet situasjonen fekk.

Kor lenge Virgil van Dijk er sett ut av spel, er ikkje visst. Liverpool har ikkje gitt nokon tidshorisont med omsyn til når eit comeback kan bli aktuelt for nederlendaren.

Everton har til gode å tape i Premier League og toppar tabellen etter fem spelte kampar.

