Éin plass opp for Noreg på siste Fifa-ranking

Noreg står med 1456 poeng. Noreg tapte for Serbia etter ekstraomgangar i omspelet om ein EM-plass etter at det stod 1–1 ved ordinær tid. Mennene til Lagerbäck slo deretter Romania 4–0 og Nord-Irland 1–0 i same periode.

Noreg har vore rangert som den 44. beste fotballnasjonen i verda på herresida sidan slutten av fjoråret, men rykkjer opp ei plassering.

Lista blir toppa av Belgia føre Frankrike og Brasil på dei næraste plassane. Einaste endringa blant topp ti var at Spania bytte sjetteplassen med Uruguay og Argentina bytte åttandeplassen med Kroatia.

Frankrike har derimot nærma seg poengmessig.

I Noregs gruppe i Uefas nasjonsliga er Austerrike best rangert med sin 24.-plass (+2 plassar). Romania har falle attende ti plasseringar frå sin 34.-plass sist og har hamna på plassen bak. Nord-Irland fall tre plasseringar etter tapet for Noreg og held 41.-plassen.

Noreg møter Israel i landskamp 11. november før nasjonsligamøta borte mot Romania (15/11) og Austerrike (18/11).

Topp ti:

1) (1) Belgia 1765, 2) (2) Frankrike 1752, 3) (3) Brasil 1725, 4) (4) England 1669, 5) (5) Portugal 1661, 6) (5) Spania 1634, 7) (6) Uruguay 1637, 8) (9) Argentina 16.23, 9) (8) Kroatia 1634, 10) (10) Colombia 1631.

Norden:

13) (16) Danmark 1610, 19) (18) Sverige 1558, 39) (41) Island 1461, 43) (44) Noreg 1456, 55) (56) Finland 1402, 107) (107) Færøyane 1193.

(©NPK)