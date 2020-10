Sjefen røper «god prat» med kamplysta og motivert King

sport

Landslagsspiss King var kopla til fleire klubbar etter Bournemouths nedrykk frå Premier League førre sesong, men overgangsvindauget i sommar stengde utan at interessa hadde materialisert seg i eit sal.

Dermed må 28-åringen belage seg på ein ny sesong i Bournemouth.

På ein pressekonferanse tysdag røpte manager Jason Tindall at han denne veka hadde ein prat med den norske spissen sin om situasjonen.

– Når vindauget stengjer, kan du anten vere skuffa, surmule og handtere det på den måten, eller du kan komme tilbake med motivasjon og eit brennande ønske innanfrå om å gjere det bra og bevise kva for ein god fotballspelar du er, sa Tisdall ifølgje eigen nettstaden til klubb.

Avslo påstått bod

Tindall er vidare klar på at King er på den sistnemnde linja.

– Det er definitivt der Josh er. Vi hadde ein god prat i går, han veit at han skal vere her og klør etter å vise alle kor god han er som speler og å skåre mål i meisterskapsserien, sa Bournemouth-sjefen.

King har så langt berre vore på banen i éin av Bournemouths kampar i sesonginnleiinga. Onsdag er Cardiff motstandar på bortebane. Der kan 28-åringen bli å sjå.

– Josh trente med laget i går (måndag). Han trente bra og skal trene med laget igjen i dag. Vi får sjå om han blir involvert eller ikkje i kampen, sa Tisdall på pressekonferansen på tysdag.

Engelske medium melde på tampen av overgangsvindauget at både West Ham og Everton skal ha vore interesserte i King. Bournemouth skal ha avslått eit bod på snautt 160 millionar kroner frå førstnemnde klubb.

Tøffe månader

I samband med landslagssamlinga som nyleg vart avslutta, sette King sjølv ord på korleis han har opplevd dei siste månadene.

– Skal eg vere ærleg, har det vore dei to verste månadene i livet mitt. Men eg kan ikkje komme med ein grunn, sa landslagsspissen til TV 2.

Han gav òg uttrykk for at tida har vore særleg krevjande mentalt.

– Mange dømmer ut frå kva dei ser dei 90 minutta, men veit ikkje kva som skjer bak kulissane. Fotball er ferskvare. De kjem til å finne ut av det ein dag, det garanterer eg, men eg kan ikkje kommentere så mykje no som eg er der eg er. Det har vore tøft, men eg vil ikkje at nokon skal synast synd på meg. Det var dette eg skreiv under på då eg byrja å spele fotball, men eg skulle ønske at ting vart ordna før dei faktisk vart ordna, sa King i intervjuet med TV-kanalen.

King var òg nær ein overgang i januar. Då var det Manchester United som ønskte seg spissen.

(©NPK)