Nedtur for norsk fotballandslag – EM-draumen avlyst

sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) stadfesta onsdag at det planlagde sluttspelet ikkje blir noko av. Arrangementet har vorte flytta på fleire gonger tidlegare som følgje av situasjonen rundt koronaviruset.

Noreg var kvalifisert for eliterunden, der det skulle spelast om EM-billettar. Dei avgjerande kvalifiseringskampane skulle vore spelte i Italia i oktober, etter å ha vorte flytta frå førre månad.

Noreg var i gruppe med Island, Slovenia og vertsnasjonen Italia.

Vidare hadde Uefa planlagt å gjennomføre sluttspelet i Nord-Irland i to delar: Gruppespel i november i år, utslagskampar og omspel om VM-plass i mars neste år.

Europa har fem plassar i VM-sluttspelet i Indonesia neste år. Desse kunne det norske laget vore med og kjempa om dersom det hadde vorte avansement frå den planlagde eliterunden.

Slik blir det ikkje no. Uefa opplyser at VM-plassane vil gå til U19-landslaga som akkurat no er høgast rangerte. Det er Frankrike, England, Italia, Nederland og Portugal.

Det betyr igjen at Spania, som er regjerande europameistrar på U19-nivå, ikkje får delta denne gongen.

(©NPK)