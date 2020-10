Warholm utan treningspause på fem år

sport

Etter det han kallar tidenes sesong på 400 meter hekk, er sunnmøringen allereie i gang med treninga inn mot den neste. Warholm møtte pressa på Noregs idrettshøgskule sist veke.

– Vi er absolutt i gang med treninga. Eg har ikkje hatt ein einaste sesongpause sidan eg byrja å trene med Leif. Eg hadde ei helg i Ulsteinvik, men eg har trena stabilt gjennom heile perioden etter at sesongen var over, seier Warholm til NTB.

Det er inga slump at det er nettopp slik livet hans er.

– Det er det vi har snakka om heile tida. For oss handlar det om kontinuitet. Derfor held vi fram med det. Trening er livet mitt, og trening er det eg trivest med. Eg klarer ikkje å gå igjennom éin dag utan å trene, og utan at det melder seg dårleg samvit. Då kan eg like gjerne trene.

– Det er friskt med fem år utan ein einaste pause?

– Ja. Det er det. Eg meiner det er ein stor prestasjon at vi har klart å lage eit opplegg utan at det kjennest som eit press og at treninga framleis er lystprega. Vi kan alltids ta ein ekstra kopp kaffi ein dag om vi føler for det. Det finst alltid nye mål i horisonten som vi kan jakte. Då føler ein ikkje for å setje noko på vent, seier 24-åringen.

Annleis

Då NTB møtte Warholm i forkant av stemnet Impossible Games på Bislett i juni, trudde han at det stemnet kom til å bli det einaste den sesongen.

I staden enda det opp med ei rekkje stemne der han sprang knallgodt i kvart einaste eitt. Det toppa seg med 46,87 i Stockholm 23. august. Den tida var berre ni hundredelar bak verdsrekorden sett av Kevin Young tilbake i 1992.

– Det har på mange måtar vore ein inspirerande sesong. Vi trudde i første omgang at det berre skulle bli Impossible Games. Eg hugsar at vi møttest der, og at vi sa at dette er sjansen vi får. Rundt dei tidene vart eg òg skadd. Det baud på ekstra utfordringar, men eg synest eg at vi snudde det enormt bra. Vi fann kreative løysingar og fekk konkurrert i utlandet. Då ballen byrja å rulle leverte vi den beste sesongen nokon gong på 400 meter hekk. Eg er veldig stolt over at vi klarte det i eit slikt år som dette vart.

Vrient

– For det var ikkje så veldig enkelt å førebu seg på noko som helst?

– Nei. Leif Olav var veldig flink til å finne motivasjon, og det er her kulturen kjem inn biletet. Vi har etablert ein tanke om at vi alltid skal førebu oss, og vi svor til den tanken gjennom heile perioden. Det gjorde at prestasjonane vart bra og at vi klarte å halde fokuset sjølv om vi fekk beskjed om at OL og EM vart avlyst. Misforstå meg rett, men for oss vart det sekundært. Vi klarte å halde tankane på noko anna.

– Var det slik at det var viktig at sesongen kunne gjennomførast, at du fekk dokumentert kor god du var?

– Eg meiner at det var kjempeviktig. Og det var viktig ikkje berre med tanke på oss sjølv, men for heile friidretten. Det er veldig viktig at folk stiller opp for å få til ein sesong så lenge det er mogleg. Både for at vi skal halde på interessa, slik fotballen valde å gjere, og som også mange andre idrettar klarte. Friidretten var flink til å finne løysingar, dei aller fleste utøvarane var flinke til å stille opp, og då vart det bra.

