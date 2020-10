Ungarsk motstand for Storhamar – Byåsen og Molde møter lag frå Polen og Russland

sport

Trekkinga av 3. kvalifiseringsrunde i Europaligaen for kvinner vart gjorde i Wien tysdag.

For dei norske laga endå det slik: Byåsen – Perla Lublin (Polen), Astrakhanotsjka (Russland) – Molde og Fehérvár (Ungarn) – Storhamar.

Storhamar og Byåsen var toppseeda, medan Molde var i den andre potten.

– Vi er godt nøgde med trekkinga. Sjølv om vi ikkje veit så mykje om motstandaren så ser vi ei god moglegheit til å gå vidare, siger dagleg leiar i Storhamar, Kamilla Sundmoen, til NTB.

Byåsen ville trekkje seg

Sundmoen har fått med seg at motstandaren er blant dei fire beste laga i Ungarn. Györ, FTC Hungaria som spelar i Meisterligaen og Siiófok er rangert betre.

Som følgje av at mesteparten av Europa er raudt med tanke på koronasituasjonen, har Det europeiske handballforbundet (EHF) varsla at oppdaterte smitteprotokollar skal komme på plass slik at kampane kan gjennomførast.

Byåsen-trenar Atle Oliver Johansen stadfestar samtidig overfor Adresseavisen tysdag at klubben har bede EHF om å få lov til å trekkje seg frå dei kommande kampane. Årsaka er frykta for virussmitte.

Storhamar ser situasjonen an og ventar på tiltak frå EHF.

– Vi stoler på at EHF får dette på plass innan utgangen av månaden slik at kampane kan la seg gjennomføre, sa Sundmoen.

Oppsettet

Slik blir resten av kampane spelte: Banik Most (Tsjekkia) – Vaci (Ungarn), Dunarea Braila (Romania) – Viborg (Danmark), Fleury Loiret (Frankrike) – Höörs (Sverige), Kastamonu (Tyrkia) – Debrecen (Ungarn), Kuban Krasnodar (Russland) – Metzingen (Tyskland), Nantes (Frankrike) – Gloria Buzau (Romania), Paris 92 (Frankrike) – Nykøbing Falster (Danmark), Super Amara Bera Bera (Spania) – Zvezda (Russland), Thüringer (Tyskland) – Blomberg-Lippe (Tyskland).

Vinnaren av dobbeloppgjera som skal spelast 14.–15. november, med returkampar 21.–22. november, går til gruppespelet saman med Minaur Baia Mare (Romania), Lada (Russland), Herning Ikast (Danmark) og Siiófok (Ungarn).

(©NPK)