Pappalivet har teke fokuset vekk frå virus-uvissa for Holund

sport

Femmilsverdsmeister Holund vart far for første gong i juni. Sidan då har han sjonglert den nye rolla med langt meir kjende rutinar som langrennsløpar.

– Ein veit litt kva ein går til. Eg er ikkje den første som har fått barn, men det er klart ting blir annleis. Dei første månadene vart det lite søvn. Det var nok det eg merka best. Eg var litt konstant trøytt, smiler Holund til NTB.

Tysdag stilte han til pressetreff i Holmenkollen. Der vart den nye familiesituasjonen naturleg nok eit tema. Landslagsprofilen seier med eit smil at den nye sjefen i heimen no i større grad opnar for tilstrekkeleg søvn på nattetid.

– Han har vorte snill og rolegare. Han laga mykje lyd i starten. No byrjar det å bli gøy, for no kan eg kommunisere meir med han, smiler Holund.

Overskyggjer uvissa

Umiddelbart etter fødselen var det meir vrient å skjøtte treningsarbeidet slik han er vand til.

– Eg fekk gjort jobben, men kvaliteten blir dårlegare om du søv dårlegare, seier Holund.

Samtidig gir det ferskaste tilskotet til familien òg ekstra energi i kvardagen.

– Denne ekstra gleda i kvardagen overskyggjer den ekstra jobben det er å ha barn. Det gir deg mykje energi, konstaterer gullvinnaren frå VM-femmila i Seefeld i 2019.

Den nye livssituasjonen som familiefar har òg gitt mindre tid til å fokusere på viruspandemien og konsekvensane han har fått og kan få for langrennssesongen som no ventar.

– Det har vore mykje uvisse i 2020, og det å få flytta fokuset bort frå det, er berre ein fordel, seier Holund.

Får løft?

– Mange idrettsutøvarar har fått ytterlegare sportsleg framgang etter å ha fått barn?

– Det er tryggjande å sjå. For berre nokre år sidan var det opplese og vedteke at du var ferdig om du fekk barn, men (Martin Johnsrud) Sundby har framleis prestert, og (Pål) Golberg tok eit steg etter at han fekk barn, seier Holund.

Vinteren som kjem vil vise om romerikingen òg får det same.

Ein solid treningsinnsats er i alle fall lagd ned, sjølv om ein skulderskade skapte litt trøbbel tidleg i sommar.

– Det sette meg litt på sidelinja, særleg på starten av forsommaren. Det har eg fått kontroll på no. No trenar eg som vanleg, seier Holund.

Den kommande langrennssesongen blir tradisjonen tru innleidd med nasjonal opning på Beitostølen neste månad.

(©NPK)