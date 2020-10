Dopingsak mot friidrettsstjerne avvist

sport

Det opplyser integritetseininga til friidretten (AIU) tysdag.

22 år gamle Naser, som representerer Bahrain, vart mellombels suspendert i juni og skulda for å ha brote reglane om meldeplikt.

AIU skulda den nigerianskfødde løparen for fire brot på meldeplikta, og tre av desse skal ha funne stad i perioden mars 2019 til januar i år.

Det internasjonale friidrettsforbundets disiplinærkomité kunne samtidig ikkje stadfeste eit påstått meldepliktsbrot i april i 2019. Dermed har ikkje Naser gjort seg skuldig i tre regelbrot på 12 månader, noko som er eit krav for at det skal opprettast sak for brot på antidopingreglementet.

AIU opplyser samtidig at rettsavgjerda som no finst kan ankast til Den internasjonale valdgiftsretten for sport.

Naser overraska mange då ho sprang inn til VM-gull på 400 meter under VM i Doha i fjor. Tida 48,14 var den tredje raskaste på distansen nokon gong.

(©NPK)