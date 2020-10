Dansk fotballtopp saknar Solbakken trass krass ordkrig og munnhoggeri

sport

Nyleg vart det kjent at Solbakken er sparka som manager i FC København etter to periodar med formidabel suksess i den danske storklubben. Exiten til nordmannen kom som ei stor overrasking på mange.

FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein er blant dei som vart overraska. I eit intervju med danske Tipsbladet kallar han nordmannen eit ikon, og hevdar vidare at Solbakken «har definert superligaen» som FCK-sjef.

Samtidig har Steinlein og Solbakken utkjempa mange verbale slag i media. Medan Solbakken har hatt suksess i Europa med sitt FCK, har Midtjylland som oftast slite med å få til det same. Det har Solbakken meir enn éin gong påpeika.

– Kvar gong Ståle har sagt europeisk, har eg tenkt at han var ein klovn, men det har òg gjort at eg har jobba hardare. På den måten har han òg vore med på å utvikle FC Midtjylland med sine spydige kommentarar, seier Steinlein i intervjuet.

Solbakken har òg ved eit høve omtalt FC Midtjylland som «FC Mindreverdskompleks». Også det irriterte naturleg nok Steinlein, som fleire gonger har slått tilbake mot nordmannen.

– Rivaliseringa har vore bra for produktet og for begge klubbar, så når ein har fått summa seg og smilt litt over rundstykket, saknar ein han allereie til frukost, seier Steinlein om Solbakkens exit.

