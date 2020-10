13 spelarar koronasmitta i AZ Alkmaar

sport

Det betyr at totalt 13 spelarar i klubben er smitta, opplyser AZ på nettstaden sin.

Den nederlandske klubben opplyser ikkje kven som er smitta. Både Håkon Evjen, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson speler i klubben som skal møte Napoli i Europaligaen torsdag kveld.

AZ understrekar at klubben følgjer alle anbefalte prosedyrar for smittevern, og at dei fleste av dei smitta spelarane ikkje har symptom på koronasjukdom.

Førre veke testa i alt ni personar i klubben positivt på viruset. Tre av desse har sidan testa negativt.

