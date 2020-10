U21-spelar hos Frisk Asker vart lam

sport

Hildisch vart operert på Ullevål sjukehus natt til søndag. Grundige undersøkingar har påvist ein permanent ryggmergsskade som har ført til at han er blitt lam.

Ungguten blir verande på Ullevål sjukehus den kommande veka, og han vil deretter bli flytta over til Sunnaas sjukehus for rehabilitering, heiter det i ei pressemelding frå klubben.

– Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien og vil gjere vårt ytste for å vere der og støtte dei i tida som kjem. Det viktigaste for Mats no, er å få kvile slik at han kan bruke all si kraft og energi på den tøffe rehabiliteringsperioden som ligg føre han. Familien er rørt og enormt takksame for all den varme og støtte dei har fått frå heile hockeyfamilien, heiter det pressemeldinga.

