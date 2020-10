Tufte avslører framtidsplanane denne veka

sport

Tufte er kvalifisert for sitt sjuande OL med den norske dobbeltfiraren, og planen var å delta i Tokyo-leikane i 2020. Då koronapandemien utsette leikane i eitt år, måtte Tufte i tenkjeboksen.

No ser det ut til at han er ute av tenkjeboksen att, og det er slett ikkje usannsynleg at Tufte skal kunngjere at han satsar mot OL neste år. Pressekonferansen blir halden på Tufte gard saman med kona Aina Tufte.

«På Tufte gard onsdag vert det pressemøte med Olaf og kona Aina, der alle spørsmål om vegen vidare for 44-åringen blir svara på. Landslagstrenar Johan Flodin vil også vere til stades», heiter det i innkallinga.

Tufte har trena hardt gjennom heile koronaperioden, og OL-meisteren frå 2004 og 2008 (i singlesculler) er framleis i svært god fysisk form.

– Den fysiske forma min er eg ikkje bekymra for. Det er heilt andre ting som må på plass. Eg har familien, garden, og dessutan eit firma som lir litt i koronatider og som eg må få kontroll på, sa han til NTB då det i mars vart klart at OL måtte utsetjast.

(©NPK)