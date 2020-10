The Athletic: Pickford slepp straff for van Dijk-taklinga

sport

Det melder velinformerte The Athletic.

Pickford stoppa kontant van Dijk tidleg i Merseyside-derbyet på laurdag. Målvakta brukte beina til å klippe ned Liverpools stopparstjerne, og nederlendaren måtte gå av banen med det som seinare viste seg å vere ein bandskade i kneet.

Det vart først meldt at situasjonen ikkje vart vurdert av VAR (videodømming), men ifølgje The Athletic vart taklinga sjekka for eit mogleg raudt kort. Dommaransvarleg i videorommet valde å ikkje utvise Pickford.

Den vurderinga gjer at Englands fotballforbund (FA) ikkje kjem til å straffe landslagsmålvakta i ettertid. FA slår berre ned på taklingar som ikkje er vurderte av kampleiarane.

Sky Sportsekspert Graeme Souness har beskrive Pickfords takling som eit «overfall», medan tidlegare Premier League-spelar Ryan Mason meinte han hadde potensial til å gjere slutt på karrieren til van Dijk.

Tidlegare Liverpool-forsvarar Jamie Carragher tek derimot Pickford i forsvar.

– Det skulle sjølvsagt ha vore eit raudt kort, men ein skal vere litt forsiktig med å kritisere Pickford. Eg har fått beinet mitt brekt, og eg brekte nesten beina til Nani. Dessverre skjer desse tinga i fotball, seier Sky Sportseksperten.

