Svensk ishockeylegende står fram etter promillekøyring: – Finst inga unnskyldning

Førre veke vart det kjent at ein tidlegare svensk landslagsspelar i ishockey vart teken for promillekøyring i august. Salo står no fram på Facebook og innrømmer at han stod bak den vinglete bilferda som enda med at han krasja i ein midtrabatt, skriv Aftonbladet.

49-åringen beklagar episoden og seier at han skal slutte å drikke alkohol.

– Det finst ingen unnskyldningar for det eg gjorde. Det her var dropen. Det blir ikkje meir alkohol på meg, skriv Salo.

Den tidlegare målvakthelten vart funnen sovande i bilen sin etter promillekøyringa. Eit vitne gjekk bort til bilen og klarte ikkje å få kontakt med Salo. Seinare vart det målt ein promille på 3,06 i blodet hans.

Salo er tiltalt for grov promillekøyring og er naturlegvis fråteke førarkortet. Strafferamma for grov promillekøyring er fengsel i to år.

Salo var ein nøkkelspelar då Sverige tok OL-gull i ishockey på Lillehammer i 1994. Åtte år seinare vart han syndebukk med ein tabbe då Sverige rauk ut av OL-turneringa mot Kviterussland.

Seinare har Salo fortalt at han gjekk inn i ein djup depresjon som følgje av missen i 2002-OL.

