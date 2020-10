Legende fryktar for Liverpools tittelsjansar etter van Dijk-skaden

sport

Liverpools draum om å forsvare ligatittelen kan ha fått seg ein real knekk. Søndag kom stadfestinga klubben og fansen frykta: Van Dijk har bandskade i kneet og må operere.

Skaden oppstod etter ein kraftig duell med Everton-målvakt Jordan Pickford i Merseyside-derbyet på laurdag. Den nederlandske forsvarskjempa måtte forlate banen etter berre elleve minutt.

Liverpool har ikkje gått ut med detaljar rundt kneskaden, men i engelske medium er det tale om ein korsbandskade av det alvorlege slaget. I verste fall er van Dijk ute i opptil eitt år.

– Det får ein til å vurdere om Liverpool kan vinne ligaen utan van Dijk. Alle lag med titteldraumar har tre eller fire spelarar ein ikkje kan dekkje inn for. Det gjeld uansett kor god manageren er, eller kor stor tropp ein har, seier tidlegare Liverpool-forsvarar Jamie Carragher.

Må hente erstattar

Klubblegenda har i fleire år dekt engelsk fotball for Sky Sports. Han meiner Liverpool må handle når overgangsmarknaden opnar igjen.

– Eg trur heilt bestemt at dei blir nøydde til å gjere noko i januar. Liverpool hadde allereie svakheiter før skaden til van Dijk.

Framover blir dei raudkledde nøydde til å stole på at Joel Matip og Joe Gomez kan gjere jobben, men begge to har hatt skadeproblem tidlegare. Midtbanemannen Fabinho kan kanskje bli nøydd til å bli trekt ned i forsvar for å hjelpe til.

Nøkkelspelar

Virgil van Dijk vart henta til Liverpool frå Southampton i januar 2018. Han kosta godt over 800 millionar kroner, og det gjorde han på det tidspunktet til den dyraste forsvarsspelaren i verda. Det skulle raskt vise seg å vere ei lur investering.

Sidan han kom, har Liverpool vunne både Meisterligaen (2019) og Premier League (2020). Med van Dijk på banen slapp klubben inn berre 78 mål og heldt nullen 44 gonger i dei 95 seriekampane til nederlendaren.

Søndag kveld la van Dijk ut ei melding til Liverpool-fansen i sosiale medium. Der skreiv han at han er «fullt konsentrert om å komme attende».

