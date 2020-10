Hovland med god avslutning i Las Vegas

sport

Nordmannen avslutta runden med 70 slag, og samanlagt i turneringa hamna han åtte slag under par. Det sikra ein delt 12.-plass i PGA-turneringa i Nevada. Hovland klatra dermed opp seks plassar frå den tredje runden på laurdag, som viste han til ein delt 18.-plass.

Det var på dei siste ni hola at Hovland spelte best. Han starta den fjerde og siste runden med å slå par på åtte av dei ni første hola, men ein bogey på åttande hol sende han eitt slag over på runden.

Hovland forbetra spelet på dei siste ni hola. Birdie på hol 11 og 12 sørgde for at han var eitt slag under par på runden, og ein ny birdie på hol 18 sørgde for to slag under par totalt på runden.

Amerikanaren Jason Kokrak, som brukte 64 slag på å gjennomføre siste runde, sikra sigeren i turneringa med til saman var 20 slag under par.

(©NPK)