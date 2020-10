Grønt lys for Graham Hansen & co. trass full virus-nedstenging i Wales

sport

Måndag kunngjorde styresmaktene i Wales at det blir innført ein såkalla «branngatenedstenging» for å intensivere kampen mot viruset. Det inneber at alle utestader og dei fleste butikkar blir stengde fram til 9. november.

Walisarane har fått beskjed om å halde seg heime og får ikkje møte folk frå utanfor husstanden. Det blir òg munnbindpåbod på offentlege stader, i tillegg til at vidaregåande skular går over til nettundervisning.

Dei tøffe grepa får naturleg nok òg konsekvensar for idretten i landet. Mellom anna vil eliteutøvarar innan ei rekkje idrettar bli tvinga til å setje treningsopplegga sine på vent.

Noreg-kamp som oppsett

Tysdag 27. oktober møter det norske kvinnelandslaget i fotball etter planen Wales på bortebane i EM-kvalifiseringa. Norges Fotballforbund stadfestar overfor NTB at oppgjeret går som planlagt trass i dei tøffe smittegrepa som vart offentleggjorde måndag.

– Det walisiske forbundet har vore i dialog med både oss og Uefa i dag og forsikra oss om at kampen kjem til å bli spelt som oppsett, opplyser pressekontakten til kvinnelandslaget Terje Skeie til NTB.

Caroline Graham Hansen og resten av dei norske fotballprofila møtest til den første treninga under den kommande landslagssamlinga tysdag. Reisa til Wales er i utgangspunktet først søndag, to dagar før kampen i Cardiff.

Virussituasjonen i Wales endrar ikkje på den planen.

– Vi lever frå før under ein streng Uefa-protokoll som vi tek på alvor, og som inneber at vi på reise tek charterfly, og ikkje oppheld oss på andre område enn hotellet og matcharena. Det vil derfor ikkje påverke reiseopplegget vårt, opplyser Skeie.

Kviterussland utsett

Etter planen skulle Graham Hansen & co. ha møtt Kviterussland allereie denne veka, men det oppgjeret måtte utsetjast på ubestemt tid. Årsaka var kombinasjonen av det som vart omtalt som ein uviss smittesituasjon i den kviterussiske troppen og dessutan det strenge karanteneregelverket til norske styresmakter.

Dermed blir det med éin kamp for landslagssjef Martin Sjögrens utvalde den kommande dryge veka.

Noreg har til gode å gi frå seg poeng på fem kampar i EM-kvalifiseringa. Avstanden ned til tabelltoar Wales er på tryggjande sju poeng.

I Wales vart det registrert 3.870 nye koronatilfelle mellom 10. og 16. oktober, men styresmaktene fortel om store mørketal. No blir det teke tøffe grep for å stanse den negative utviklinga i smittespreiinga.

