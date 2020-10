Openhjartig Henrik Kristoffersen: – Eg er redd for å feile

sport

– Ja, det er eg, eg er redd for å feile. Men eg er ikkje redd for å feile dersom eg har gjort det beste eg kan, seier Kristoffersen til NTB på spørsmål om han er redd for å tape eller gjere feil når han stiller til start.

Så utdjupar alpinstjerna:

– I alpint er det så små marginar. Frå å komme seg bra gjennom ein sving til å komme på innarski. Marginane er så utruleg små, det skjer så utruleg fort. Er du ute, så er du ute, i alpint. Det er ikkje som i sykling der du kan byte hjul undervegs, eller at du kan vinne sjølv om du har brekt ein stav i langrenn.

– Men det er viktig at lysta til å vinne er større enn frykta for å mislukkast. Og det har eg jobba mykje med.

Vunne det meste

26-åringen har overvunne frykta og vunne det meste ein alpinist kan vinne. Han har mellom anna gått til toppen i verdscupen i både slalåm og storslalåm og vunne VM-gull og OL-medaljar.

21 enkeltsigrar i verdscupen har det òg vorte.

– Det aller beste er berre å vinne skirenn. Det er kjensla av å vere best den dagen, seier den sigersvante 26-åringen, som svarer på spørsmål om han går for samanlagtsiger i verdscupen:

– Eg har jaga den kula så hardt, så lenge, etter (Marcel) Hirscher. Med korleis alt vart i fjor, kjenner eg at eg set endå større pris på det å vinne skirenn.

Vinn han i sesongopninga på søndag i Sölden, vil det i så fall bli første gongen har kaprar ein pallplass på den austerrikske breen.

– Det er vel på tide å prøve å gjere noko med det, fastslår Kristoffersen.

– Umogleg å seie

Førre sesong vart han nummer tre samanlagd i verdscupen, men han vann både slalåm- og storslalåmcupen. Slalåmcupen vart vunne med berre to poeng føre franske Clément Noël. Kvar dei to avgjerande poenga kom, er vanskeleg å seie.

– Eg heldt på å køyre ut i slalåmen i Val-d`Isère og låg som nummer 28 etter 1. omgang, men enda opp som nummer fire. Noel heldt på å køyre ut i førsteomgangen i Schladming og låg som nummer 29, eller 30. Han vart då fire, så det veg opp mot kvarandre, minnest han.

– Så køyrde han ut i eit renn, medan eg hekta i Chamonix, så der jamnar det seg òg ut. Så kvar dei to poenga som skilde oss kom, er umogleg å seie.

Også i storslalåmcupen var det marginar som skilde. Kristoffersen vann med seks poeng på Alexis Pinturault, som han har trena ein del med i sesongoppkøyringa.

Største konkurrentar

Kristoffersen held Noel som hans kanskje største utfordrar i slalåm denne sesongen, men trekkjer òg opp Daniel Yule frå Sveits som eit sterkt kort.

– Eg skal ikkje seie at eg er noko betre alpinist enn Noel, men det er nok vi som har den høgaste toppfarten om du ser på alle renna i fjor. Daniel Yule hamna vel ein del poeng bak til slutt, men i ein del bakkar var han ekstremt rask. Så det er vel vi tre som var dei tre store i slalåm, seier Kristoffersen.

Når det gjeld målet i sesongen verkar han avslappa, og VM i februar/mars har han ikkje starta å tenkje på endå.

– Målet er å vinne renn. Men for å gjere det må ein køyre bra teknisk på ski, og fort. Så får vi ta det som det kjem.

