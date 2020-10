Mot dobbel dose skiflyging i Vikersund neste sesong

sport

Etter at Raw Air-konkurransen er avgjord 8. mars i 2022 skal hopparane gjennomføre skiflygings-VM i same bakke frå 10. til 13. mars.

FIS-kalenderen blir endeleg bestemd til våren, men i utkastet som finst ventar ei superveke i den største hoppbakken i verda. Tidlegare storhoppar Per Bergerud, no dagleg leiar i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, seier det er mange fordelar med ei slik festveke som det no ligg an til.

– Vikersund ønskjer velkommen til dobbel skiflygingsfest i 2022. Vi flyg rett frå Raw Air-dramatikk til VM-spenning. Dette har fleire positive sider, mellom anna berre éin rigging av arena for arrangør og TV-produsent og lågare reisebelastning for utøvarane, seier Per Bergerud.

Vikersund har verdsrekorden på 253,5 meter, sett av austerrikaren Stefan Kraft i 2017. Robert Johansson hoppa elles 252 meter i same renn.

