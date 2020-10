Ødegaard ute med leggskade – mistar seriekamp i helga

sport

Skaden vart avdekt då Ødegaard var til undersøking fredag. Real Madrid opplyser på nettsidene sine at det er snakk om ein skade på baksida av høgreleggen.

Det er uklart kor lenge 21-åringen er sett ut av spel.

Ødegaard starta Real Madrids to første La Liga-kampar denne sesongen, men vart deretter plassert på benken i dei to neste. I siste oppgjer før landslagspausen fekk han eit innhopp i 2-0-sigeren over Levante i det 89. minuttet.

Drammensaren har ikkje greidd å gjere mykje ut av seg på banen etter at han vende tilbake til Real Madrid. Førre sesong var han på eit vellykka utlån i Real Sociedad.

Ødegaard starta nyleg alle Noregs tre landskampar mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Regjerande meister Real Madrid står med ti poeng etter fire La Liga-kampar. Cádiz rykte i sommar opp til øvste nivå.

