Ødegaard ute av Real Madrid-troppen

Det er klart etter at den spanske storklubben la ut lista over dei utvalde på nettsidene sine.

Ødegaard starta Real Madrids to første La Liga-kampar denne sesongen, men vart deretter plassert på benken i dei to neste. I det siste oppgjeret før landslagspausen fekk han eit innhopp i 2-0-sigeren over Levante i det 89. minuttet.

Laurdag blir ikkje Ødegaard blant dei spelarane Zinédine Zidane kan plukke frå.

Drammensaren har ikkje greidd å gjere mykje ut av seg på banen etter at han vende tilbake til Real Madrid. Førre sesong var han på eit vellykka utlån i Real Sociedad.

Ødegaard starta nyleg alle Noregs tre landskampar mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Regjerande meister Real Madrid står med ti poeng etter fire La Liga-kampar. Cádiz rykte i sommar opp til øvste nivå.

