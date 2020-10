Trav: Norsk millionjakt i Paris

sport

Sjølv franske ekspertar trur superstjerna til Frode Hamre, Ecurie D., grusar dei beste franske og svenske 4-åringane i UET-derby, der veldige 2,2 millionar kroner ventar førstehesten.

Å vinne er ikkje uvand for Ecurie D., som får dei daglege treningsdosane sine på Ulleberg Gård i Larvik. Hittil har det vorte 13 sigrar på 14 startar og 2,9 millionar innkøyrde, skriv Equus.

Størst

– Det vil vere den største sigeren i karrieren. 2,2 millionar kroner er mykje pengar. Alt ser bra ut med Ecurie D. Han har fått dei siste intervalla sine, reisa har gått bra og sporet vart fint. Du kan aldri ta ein siger på forskot, men det er klart eg trur på hesten. Han har aldri skuffa, seier Frode Hamre til Equus.

Hesten skal køyrast av superkusken Björn Goop og har berre har tapt éin gong. Det var mot den eldre eliten i Malmö. Hesten fekk eit håplaust løp, men leverte ein innsats som fekk travekspertar til å riste på hovudet av beundring.

Stempelet som den beste hesten i Europa vart ikkje mindre. Kongen er enno ikkje krona, men det kan skje i Paris fredag.

Heilt konge

Det er elles ikkje berre på banen at Ecurie D. dominerer. Han er òg sjef på stallen, ifølgje Hamre.

– Ecurie D. er heilt konge. Ingen tør yppe mot han, og på stallen hans er det alltid stille. Dei andre tør ikkje kneggje eingong, seier Hamre og ler.

Medan dei fleste hestar må tilpasse seg livet på stallen, er situasjonen ein heilt annan for det som kanskje er den beste travaren i verda. Han får alt på sin måte.

– Ecurie D. er heilt avhengig av faste rutinar. Han blir sloppen ut i sin eigen luftegard på akkurat same tidspunkt kvar dag. Etter to timar leier vi han inn igjen for å ete. Treninga går òg føre seg på nøyaktig same tidspunkt. Alt er likt og som han vil ha det, seier Hamre.

For den norske stjernehesten kan neste start bli på Bjerke i midten av november. Det vil i så fall vere første gongen 4-åringen startar i løp i Noreg.

(©NPK)