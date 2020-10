Opprykkssjakta til landslaget blir først avgjord i siste kamp

sport

Då speler Noreg borte mot Austerrike. Med tomålssiger eller betre er Noreg gruppevinnar uansett kva som skjer i den femte runden tre dagar tidlegare.

Tilsvarande vil austerriksk siger gjere heimelaget til gruppevinnar uavhengig av korleis tetduoen gjer det i kampane som blir spelte 15. november.

Betydningslause er dei kampane ikkje. Dei har mellom anna innverknad på seedinga i trekkinga av VM-kvalifiseringa, men dei kan berre justere vilkåra framfor det som uansett blir ein gruppefinale.

Det einaste som er sikkert er at Noreg og Austerrike ikkje kan rykkje ned til C-divisjonen. Det blir Nord-Irland eller Romania.

I nest siste runde speler Austerrike heime mot tabelljumbo Nord-Irland, medan Noreg gjestar Romania.

Innbyrdes

I Uefa-turneringar er det innbyrdes oppgjer som avgjer ved poenglikskap. Derfor toppar Austerrike tabellen sjølv om Noreg har 11–3 i målskilnad og austerrikarane 6–4. Årsaka er Austerrikes 2-1-siger på Ullevaal i september.

Både Noreg og Austerrike har 9 poeng etter fire kampar, sidan austerrikarane tapte heime for Romania førre månad. Om Noreg taper for Romania og Austerrike slår Nord-Irland, vil Lars Lagerbäcks lag vere tre poeng bak før gruppefinalen.

Då vil norsk siger med alle andre resultat enn 1–0 vere nok til å gå forbi, føresett at austerrikarane ikkje har henta inn Noregs overlegne målskilnad.

Vinn Noreg med to måls margin eller meir, er laget best på innbyrdes oppgjer utan diskusjon. Med eittmålsseier og tre norske mål eller fleire vil bortemålsregelen gjere utslaget. Norsk 2-1-siger vil bety at laga er likt på innbyrdes oppgjer, og då avgjer total målskilnad.

1-0-siger til Noreg vil ikkje vere nok, sidan Austerrike då vil vere best i innbyrdes oppgjer på bortemålsregelen.

Usannsynleg

Dersom Noreg tek poeng i Romania, vil alle norske sigrar i Austerrike halde til gruppesiger. For at Noreg skal kunne greie seg med uavgjort i bortekampen mot Austerrike, må det norske laget ta fleire poeng mot Romania enn Austerrike tek mot Nord-Irland. Det verkar lite sannsynleg at austerrikarane skal gi frå seg poeng mot det svakaste laget i gruppa, sjølv om laget ikkje blir definert av heimestyrke. Austerrike har vunne alle sine tre bortekampar, men tapt den einaste heimekampen.

Sjølv om Noreg slår Romania og Austerrike tapar for Nord-Irland, kan ikkje Noreg bli gruppevinnar med tap mot austerrikarane. Då vil forspranget på tre poeng utliknast, og Austerrike vil ha vunne begge dei innbyrdes kampane mot Noreg.

Lagerbäcks spelarar har uansett avgjerda i eigne hender, hovud og føter. Eitt poeng mot Romania og tre mot Austerrike sikrar opprykk. Om det går skeis mot rumenarane, vil tomålssiger i Austerrike garantere Noreg spel på øvste nivå i nasjonsligaen hausten 2022.

Så står att det å sjå kor lokkande det er. Sverige og Island er to av tre nordiske lag som speler i A-divisjonen i haust. Dei har begge fire strake tap, med høvesvis 1–8 og 2–11 i målskår. Danmark er åleine om å ha hevda seg.

(©NPK)