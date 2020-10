Manchester Citys søsterklubb straffar trenaren for å meine at bortedrakta gir meir hell

sport

Li Yi får lønnstrekk for éin månad og må halde seg unna jobben i ei veke. Det er straffa han får frå eigne sjefar for å ha sagt at Sichuan Jiuniu ser ut til å slite sportsleg i dei tradisjonelle gule draktene sine.

– Vi spelte i blått i førre kamp, og då vann vi. Nokre gonger er hell veldig viktig, sa Li.

Nedrykkstrua Sichuan har berre vunne éin av ti kampar denne sesongen på nivå to i kinesisk fotball. Klubbleiarane likte svært dårleg draktforklaringa til hovudtrenaren, og dei skulda Li for å ha såra kjenslene til fansen.

Gult har lenge vore knytt til fotball i den sørvestre provinsen i Kina.

Sichuan Jiuniu vart i februar i 2019 ein del av klubbporteføljen til City Football Group. Mest kjent er CFG for å eige den engelske storklubben Manchester City.

